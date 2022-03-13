Понад 1700 продважень розслідують через агресію РФ, - Венедіктова. ІНФОГРАФІКА
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Прокуратура фіксує кожен воєнний злочин Російської Федерації.
Про це пише у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прокуратура фіксує кожен воєнний злочин РФ на нашій землі - наразі розслідується вже 1717 кримінальних проваджень", - повідомила вона.
Венедіктова закликала українців доличитися до збору доказів російської агресії. Це можна зробити на загальнодержавній платформі https://warcrimes.gov.ua/.
"Якщо ви стали свідком чи жертвою, маєте фото або відеодокази - долучайтеся до нашого фронту справедливості. Разом переможемо, разом змусимо РФ відповісти за кривавий терор в Україні!" - додала вона.