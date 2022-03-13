Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 374 танки, 1226 броньованих машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:

особового складу понад - 12 000 осіб,

танків - 374 од,

бойових броньованих машин - 1226 од,

артилерійських систем - 140 од,

РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 74 од,

гелікоптерів – 86 од,

автомобільної техніки - 600 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.