Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 374 танки, 1226 броньованих машин, 74 літаки, 86 гелікоптерів
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:
особового складу понад - 12 000 осіб,
танків - 374 од,
бойових броньованих машин - 1226 од,
артилерійських систем - 140 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 74 од,
гелікоптерів – 86 од,
автомобільної техніки - 600 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.