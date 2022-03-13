Унаслідок обстрілів окупантами у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопроводи

У Сєверодонецьку та Рубіжному ворожі обстріли не вщухають з вечора. А вночі окупанти обстріляли Попасну та Лисичанськ, пошкодивши газопроводи та житлові будинки.