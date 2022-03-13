Цілком можливо, що Росія планує операцію із хімічною зброєю, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї проти України. Він застеріг Путіна від цього військового злочину.
Про це він повідомив у коментарі Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню. Це було б військовим злочином", - сказав Столтенберг.