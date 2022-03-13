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Цілком можливо, що Росія планує операцію із хімічною зброєю, - Столтенберг

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Цілком можливо, що Росія планує операцію із хімічною зброєю, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї проти України. Він застеріг Путіна від цього військового злочину.

Про це він повідомив у коментарі Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню. Це було б військовим злочином", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Заяви Росії щодо хімічної зброї - не просто так

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Топ коментарі

  • Саша ТРОЯ
    Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття...
  • Anatoliy A 006b9dda
    Сдохни в муках нацисткая кацапия
  • Redback
    у відповідь на хімічну атаку в Сирії 7 квітня 2018, США знищіло всі ВПС Сирії. Яким чином діятиме США у разі хімічної атаки РФ проти України - безкомпромісно, чи вибірково?
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