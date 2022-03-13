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НАТО захищатиме від окупантів вантажі зі зброєю для України, - Данілов

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НАТО захищатиме від окупантів вантажі зі зброєю для України, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що НАТО буде захищати свої вантажі зі зброєю для України від потенційного нападу російських окупантів. На його думку, Україна стримує подальший наступ військ РФ на країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Данілов сказав в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні керівник НАТО, який сьогодні безпосередньо керує НАТО, пан Столтенберґ зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють – вони будуть вважати це порушенням п’ятої статті, яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО. Подивимося, якщо це станеться, як вони будуть на це реагувати", - заявив Данілов.

На думку секретаря РНБО, Україна стримує подальший наступ військ РФ на Альянс, тому західним партнерам важливо не зупиняти стале постачання сучасної та ефективної зброї до України.

Данілов вважає, що РФ планує подальші збройні напади на країни Східної Європи. На його думку, наступною ціллю Росії, після України, може стати Литва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступною країною, яку захоче захопити Путін, буде Литва, - Данілов

Данілов також розкритикував країни-члени НАТО, які бояться чинити опір агресору.

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Топ коментарі

  • phantom4
    Не звизди. Без їхньої зброї ми навряд би утримались.
  • piligrim
    мабуть, єдине уточнення - вони це робитимуть на території НАТО... на нашій мусимо берегти своїми силами...
  • Viktor 8e21d3f0
    Ти бот?
    Якого фіга ти обсираєш НАТО?
    Україна не є членом НАТО, щоб вони за нас воювали.
    Задовбали ці писаки
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