Старший бойовий медик сержант Інна Дерусова стала першою жінкою, яка посмертно отримала звання Героя України
16 2125
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сержанту Дерусовій Інні Миколаївні (посмертно).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
З 24 лютого старший бойовий медик Інна Дерусова виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям.
Загинула героїчна жінка від артилерійських обстрілів російських військ, допомагаючи пораненим.