Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Одна людина загинула і одна травмована внаслідок ворожого авіаудара по Чернігову.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового гуртожитку", - йдеться у повідоменні.
7 людей врятовано, одна людина загинула, ще одна - травмована. Інформацію щодо загиблих та постраждалих ще уточнюють.