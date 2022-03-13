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Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон

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Резніков закликав закрити небо над Україною у зв'язку з атакою на Яворівський полігон
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав закрити небо над Україною через обстріл російськими окупаційними військами Міжнародного центру з підтримки миру та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Яворівському районі Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти вдарили по Яворівському полігону

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Топ коментарі

  • Саша ТРОЯ
    Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття. А Україну досі погано чують...
  • Перехватчик
    Пeрзидент Роисси


    @KermlinRussia

    ·
    11 мар.



    «Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
    Я ничего не упустил в логике «вождя»?
  • Дима Н 0f4506cb
    Резников,хватит скулить.Не закроют они небо.
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