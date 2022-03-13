Атака на Яворівський полігон: 9 загиблих, 57 травмованих

Окупанти випустили з Саратова по полігону в Новояворівську понад 30 ракет. Частину з них вдалося збити.

Про це повідомив на пресконференції голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині 9 людей загинули, 57 людей дістали травмування. Частину поранених доправили до львівських лікарень.

Зараз на полігоні гасять пожежу та розбирають завали.

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"Удар був здійснений ракетами, попередньо - літаками з Саратова, Росії. Піднялись літаки, здійснили удар на бойовому своєму курсі. ... Було випущено, за попередніми даними, близько 30 ракет. Певну кількість було збито", - сказав Козицький.