Окупанти зазнають важких втрат, намагаючись досягти успіху на одеському та маріупольському напрямках, - британська розвідка

Розвідка британського Міністерства оборони в черговому короткому зведенні щодо вторгнення Росії в Україну повідомляє, що війська РФ зазнають тяжких втрат, але все ще намагаються просунутися до Одеси та захопити Маріуполь.