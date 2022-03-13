Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України

31 76467
Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України
Російські військові вдарили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині – це сигнал для НАТО та знищення ланцюжка передачі зброї з ЄС в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Це спроба сигналу для НАТО, бо вчора була заява Путіна про те, що Росія буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В цьому випадку – це один з таких сигналів. Це, на жаль, наша реальність на найближчий тиждень. І до цього треба трошки спокійніше ставитися. Ми входимо в достатньо довгу стадію війни. Бліцкригу росіянам не вдалося. І в нас є два варіанти: або здаватися, або воювати. А ми воюємо, тому нам слід запастися терпінням і не вестися на деморалізацію. Попереду ще точно кілька напружених складних психологічно тижнів", - сказав Денисенко.

Також радник МВС додав, що війська РФ розширюють свою географію і хочуть показати, що немає жодної точки в Україні, до якої не могли б дістатися, де можна бути спокійними, де б люди не змушені були сидіти у підвалах в очікуванні повітряної тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Яворівський полігон: 9 загиблих, 57 травмованих

Як повідомлялося, сьогодні, 13 березня, російські агресори завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині (колишній Яворівський полігон Сухопутних військ України).

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    не, не зачешутся. Не уверен что зачешутся, даже если прилетит чуть-чуть в Польшу.
  • FT FT
    Да мне кажется если ***** страну НАТО обстреляет то те импотенты вместо ответки будут бегать на поклон к ***** призывать к переговорам и миролюбию
  • Anatoliy A 006b9dda
    Сигнал для чего,выделять желтую озабоченность?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини