Російські окупанти схопили рятувальника ДСНС Данченка, який евакуював людей з Гостомеля, - Верещук
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час відеозвернення 13 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Я знову і знову загострюю увагу, щоб РФ відпустила Олексія Данченка – працівника ДСНС, який супроводжував колону у погодженому гуманітарному маршруті у Білогородці. Зараз він знаходиться на території склозаводу у місті Гостомель. Ми вимагаємо випустити Данченка. Ми домовились про цей коридор, і він виконував свою роботу", - розповіла вона.
12 березня Верещук нагадала, що Данченко входив у список осіб, що беруть участь в евакуації. Цей список був погоджений сторонами.
Вона також підкреслила, що "пояснення, що він говорив по мобільному, не приймається".
Міністр додала, що Україна буде робити все, щоб звільнити Данченка.