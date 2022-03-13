Командир танкової роти полку "Азов" за один бій знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр у Маріуполі

У результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку Азов.

У повідомленні говориться, що загалом азовцями знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. Також, в полон до азовців потрапило 12 ворогів.

"В Маріуполі тривають запеклі бої. Захисники міста відважно б'ються з переважаючими силами ворога.

Азовці продовжують захищати містян від орди. Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває", - зазначають захисники Маріуполя у полку "Азов".

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