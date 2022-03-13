Від початку війни окупанти вбили вже 85 дітей в Україні

Унаслідок збройної агресії російської агресії в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Телеграмі.

"Внаслідок збройної агресії російської федерації станом на ранок 13 березня в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина - юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро. Також увечері 11 березня біля с. Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина. Зокрема, 12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклійського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім’я з трирічною дитиною.

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Як повідомляється, через бомбардування та обстріли пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 28, Херсонській - 21, у столиці - 17. Тобто фактично щоденно зазнають руйнувань та пошкоджень близько 22 навчальних закладів.

"Лише 12 березня 2022 року пошкоджено 11 навчальних закладів у Миколаївський області. Крім того, зазнали обстрілів 11 лікувальних закладів і 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів. Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях" - додали в ОГП.

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