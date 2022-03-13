У Києві підготували двотижневий запас необхідних продуктів на випадок блокади
Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Основне завдання столичної влади – забезпечити всім необхідним кожного киянина і не допустити гуманітарної катастрофи в Києві. Долучивши до процесу всі міські служби, іноземних партнерів та український бізнес, ми сформували необхідні потреби і вже на сьогоднішній день підготувались до можливих дій у разі блокади. Ті 2 мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації", – заявив Мондриївський.
Він зазначив, що на сьогоднішній день Гуманітарний штаб забезпечує найнезахищеніші верстви населення і допомагає з логістикою роздрібній торгівлі, щоб мешканці мали змогу купувати все необхідне в магазинах та аптеках, які вже працюють.
"Столична влада у співпраці з бізнесом за останні дні зробила максимум для того, щоб відкрились магазини та аптеки, а ціни в них зберігались на доступному рівні. Ми вдячні нашим українським та закордонним партнерам, які змогли в найкоротший термін забезпечити великі та маленькі магазини найнеобхіднішими товарами і організували їх майже безперебійну доставку. Крім того, в столиці виплачуються зарплати і пенсії, тому ми просимо мешканців Києва за можливості не тільки купувати все необхідне в магазинах, а й оплачувати комунальні послуги, які надаються також у повному обсязі", – підкреслив Мондриївський.
У столиці працює комунальний транспорт, банки, заправки та автосервіси. Всю інформацію про працюючі заклади (аптеки; магазини; АЗС, тощо) можна дізнатися у додатку "Київ Цифровий".