Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, - Єнін

Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Наразі ворогом вживаються заходи для руйнації військової інфраструктури, яка здатна забезпечити функціонування й бойове застосування нашої авіації. Українська сторона робить усе можливе, для прикриття аеродромів і військово-повітряної інфраструктури", — зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Також він розповів про ситуацію у м. Мелітополь. Євгеній Єнін підкреслив, що російська окупаційна адміністрація намагається встановлювати додаткові репресивні механізми та придушувати український спротив.

"Попри це, ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Національної гвардії з окупаційними адміністраціями. Це не може не тішити", — підкреслив Єнін.

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