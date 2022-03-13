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Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, - Єнін

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Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, - Єнін
Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Наразі ворогом вживаються заходи для руйнації військової інфраструктури, яка здатна забезпечити функціонування й бойове застосування нашої авіації. Українська сторона робить усе можливе, для прикриття аеродромів і військово-повітряної інфраструктури", — зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Також він розповів про ситуацію у м. Мелітополь. Євгеній Єнін підкреслив, що російська окупаційна адміністрація намагається встановлювати додаткові репресивні механізми та придушувати український спротив.

"Попри це, ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Національної гвардії з окупаційними адміністраціями. Це не може не тішити", — підкреслив Єнін.

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Топ коментарі

  • Zorg
    "Украина не проиграет, но на кону огромные жертвы. США будут постепенно наматывать кишки РФ на санкционный штык и РФ уже никогда не сможет восстановить свой, в первую очередь, военно-технический потенциал. Потому что без иностранных комплектующих даже хваленые ракеты "Калибр", "Искандер" и сверхзвуковое оружие "Кинжал" производить невозможно. То есть, фактически буден поставлен крест на ВПК РФ, не говоря уже, о производстве автомобилей!"(С)
  • Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
    Ще один дебiл...хто тебе тяне за язика...яке вiдношення маешь до ППО?!
  • Stepan Стенькович 2acd5f06
    "ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Національної гвардії з окупаційними адміністраціями. Це не може не тішити" А що, поліція і гвардія робить на окупованих територіях? Не партизани, не диверсанти, головне не колаборанти. Збільшити їм зарплати за їх тяжку долю...
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