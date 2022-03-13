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Блокада Маріуполя є проблемою номер один, - МВС

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Блокада Маріуполя є проблемою номер один, - МВС
Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у Телеграмі з посиланням на заступницю міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

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"Триває кругова оборона міста Маріуполь. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює рф", - сказала Акопян.

Вона зазначила, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1 582 мирні маріупольці вбито російськими окупаційними військами. За її словами, це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позицію ще з 2014 року.

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"Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей", - додала Акопян.

Як повідомлялося, п’ята спроба відправити гумконвой із Запоріжжя до Маріуполя закінчилась тим, що його розікрали військові армії-агресора.

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Топ коментарі

  • Савелий Комаров
    ‼️ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС‼️

    Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

    Але, нам потрібна ваша допомога! Кожного волонтера, кожного цивільного, кожної дружини, котра чекає чоловіка з війни, кожної матері, котра чекає сина додому! ВИ, саме ВИ можете все!

    Допоможіть Захисникам Маріуполя, нарішайте нам пару байрактарів!

    Згодні навіть на просто пару влучних попадань🔥🔥🔥

    ‼️Робіть максимальні репости у всіх соцмережах‼️

    Разом ми можемо все!
    Слава Україні!
  • FT FT
    А что на ето скажет Красный Крест который постоянно возил в ОРДЛО (которое кстати небыло в окружении) помощь окупантам?
  • Elvic Vic
    "Червоний хрест" (ЧХ) -- це приватна гоп-компанія й його політика дуже залежиться від морального й інтелектуального стану його керівництва .
    В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .

    Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
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