Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, - Боррель
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periodico.
"Коли хтось закликає до безпольотної зони, це має на увазі здатність і готовність збивати російські літаки, які її порушують. Це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, а ми цього явно не хочемо. Ми перебуваємо на межі того, що ми можемо зробити, щоб допомогти, не стаючи частиною конфлікту", - заявив він.
Боррель додав, що ЄС допомагає полегшити Збройним силам України опір проти російської армії.
"Ми робимо все можливе з військової точки зору, допомагаючи українцям військовою технікою для опору, дотримуючись обережності, щоб війна не перекинулася на інші країни, і уникаючи конфронтації, яка може перерости в ядерне протистояння", - заявив він.
Глава дипломатії ЄС також повідомив, що санкції не здатні зупинити війну відразу, але вони здатні послабити російську економіку, і вони дорого коштуватимуть Росії.
"У нас залишається питання імпорту енергії, але ми будемо скорочувати його так швидко, як тільки зможемо", - додав він.