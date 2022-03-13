Вночі загарбники завдали авіаударів по трьох селах Житомирщини. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області.
"Уночі 12 березня до поліції надійшло повідомлення про авіаудари, здійснені по селах Буда Вороб’ї та Старі Вороб’ї Малинської громади. У результаті вибухів зруйновані та пошкоджені будинки. За наявною інформацією, ніхто з людей не постраждав", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, близько 4-ї години авіаудари були завдані по селі Морозівці Коростенського району, внаслідок чого зруйновані кілька житлових будинків та майже всі інші будівлі села залишилися без дахів і вікон. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.
В обідню пору жителі смт Червоного Бердичівського району повідомили до поліції про те, що на відстані близько 2 км від крайнього будинку селища виявлено сліди вибуху невідомого боєприпасу глибиною до 3 м та діаметром до 5 м.