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Вночі загарбники завдали авіаударів по трьох селах Житомирщини. ФОТО

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Вночі три села Житомирської області потрапили під авіаудари російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області.

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"Уночі 12 березня до поліції надійшло повідомлення про авіаудари, здійснені по селах Буда Вороб’ї та Старі Вороб’ї Малинської громади. У результаті вибухів зруйновані та пошкоджені будинки. За наявною інформацією, ніхто з людей не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, близько 4-ї години авіаудари були завдані по селі Морозівці Коростенського району, внаслідок чого зруйновані кілька житлових будинків та майже всі інші будівлі села залишилися без дахів і вікон. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.

Вночі загарбники завдали авіаударів по трьох селах Житомирщини 01

В обідню пору жителі смт Червоного Бердичівського району повідомили до поліції про те, що на відстані близько 2 км від крайнього будинку селища виявлено сліди вибуху невідомого боєприпасу глибиною до 3 м та діаметром до 5 м.

Вночі загарбники завдали авіаударів по трьох селах Житомирщини 02

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Вночі загарбники завдали авіаударів по трьох селах Житомирщини 03

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