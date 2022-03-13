Увесь світ підтримує Україну, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 13 березня

Увесь світ підтримує Україну. Допомога надходить на різних рівнях - як від урядів держав, так і від локальних громадських організацій та звичайних громадян. Завдяки героїчній боротьбі проти російських загарбників українці мають найкращу репутацію у світі за всі роки Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну обстановку на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 13 березня.

Як повідомляється, французький інститут громадської думки провів масштабне опитування щодо війни в Україні серед громадян Франції, Німеччини, Італії та Польщі. 71% респондентів висловилися за вступ України в ЄС. Це безпрецедентна підтримка, яка підтверджує, що українці - члени великої європейської родини.

Економічна ізоляція РФ

- Російська економіка продовжує падіння в прірву. Центральний Банк Росії ухвалив рішення не відновлювати торги на Московській біржі до 18 березня. У Росії побоюються, що курс рубля на біржі вкотре впаде, ще більше поглибивши економічну кризу

- За даними Bloomberg, ВВП Росії вже скоротилося на 30 млрд доларів. Ще 5 млрд доларів Росія втратила у вигляді військової техніки. Прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь 2022 рік приблизно на 9%

- Банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок футбольного клубу "Челсі" у зв'язку із санкціями проти власника клубу Романа Абрамовича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня

Міжнародна ізоляція РФ

- Керівний комітет Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) заявив, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року

- Соціальна мережа для спортсменів Strava вирішила призупинити надання своїх послуг у РФ та Білорусі через війну, розв’язану проти України

Гуманітарна допомога

- Польща прихистила вже понад 1,6 мільйона українців. У Польщі набув чинності закон про підтримку громадян України, які були змушені тікати за кордон від російської агресії. Документ надає можливість легального працевлаштування та доступу до безоплатної медицини. Українські учні та студенти матимуть змогу продовжити навчання у школах та університетах

- Литва виділила 3,94 мільйона євро з державного бюджету для прийому українців та спростила процедуру працевлаштування

- Чеські громадські організації зібрали вже 1,7 млрд чеських крон на допомогу громадянам України. Парламент Чехії ухвалив закон щодо спрощеного порядку отримання громадянами України документів на проживання, доступу до медичних послуг, працевлаштування, соціального забезпечення та отримання освіти в Чеській Республіці.

- Велика Британія розробила програму допомоги "Homes for Ukraine", що дозволить розміщуватися у країні тим українцям, що не мають родичів у державі. Уряд Сполученого Королівства платитиме людям 350 фунтів стерлінгів на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям принаймні окрему кімнату або окреме житло на строк мінімум шести місяців.

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