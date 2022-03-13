Трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь РФ, затримали на Дніпропетровщині
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Минулої доби на Дніпропетровщині затримано трьох чоловіків, підозрюваних у підривній діяльності на користь спецслужб РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію.
"За минулі дні в Дніпропетровській області затримано трьох чоловіків, які можуть бути причетні до підривної діяльності на користь спецслужб Росії. Їх затримали 12 березня у м. Дніпро та м. Синельниковому", - йдеться у повідомленні біля телегам-каналі.
У Нацполіції інформують, що двоє чоловіків активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік Росії, а мешканець Синельниківського району підозрюється у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.
"Всі троє були передані Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні.