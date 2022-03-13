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Обстріл Яворівського полігону: 35 загиблих, 134 - поранених, - Львівська ОВА

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Обстріл Яворівського полігону: 35 загиблих, 134 - поранених, - Львівська ОВА
На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. Проте згідно з новими даними кількість загиблих склала 35 осіб. Збільшилась і кількість поранених.

Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями. Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта!", - зазначив Максим Козицький.

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупант випустив 30 ракет на Міжнародний центр миротворчості та безпеки у с.Старичі Яворівського району. Раніше повідомляли, що 9 осіб загинули, а 57 отримали поранення.

Топ коментарі

  • Dron
    .... на 18й день войны не догадывались, что враг может ударить по военному полигону и не рассредоточили личный состав?
  • Виктор Попов 9b3a3d2e
    За такий катастрофічний прорахунок голови треба відкручувати.
  • V 2af7597c
    Я вже давно служив в армії, але й досі пам'ятаю, що при загрозі обстрілу, треба розосереджуватися. А тут, при всьому, при тому, людей тримали у стаціонарних приміщеннях, які є на усіх картах. І це при наявності касетних боєголовок, які накривають велику площу. У нас війна, чи що?
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