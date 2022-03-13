Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович на черговому брифінгу щодо російської агресії проти України повідомив, що окупанти остаточно визначилися з напрямком активних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Противник визначився із напрямком основних зусиль та зосередився на наступі на наші сили у зоні ООС, зазначив Арестович.

"Ми стримуємо його, завдаємо потужних ударів у відповідь. Було знищено значну живу силу і техніку противника в Херсонській області", - сказав він.

За словами Арестовича, "тримаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київщина". "На півночі та в районі Харкова противника зупинено, він здійснює перегрупування, підтягування сил та активних бойових дій не веде", - сказав він.

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