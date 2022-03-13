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"Путин, проснись, ты обоссался": в Херсоні протестують проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 13 березня, в Херсоні проходить акція протесту проти російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Мітинг на площі Свободи у Херсоні триває. Люди кричать "Херсон - це Україна!", - повідомляє видання.

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"Мітинг у Херсоні. У місті святкують день визволення міста від нацистів (13.03.1944). Поки окупанти заявляють, що вони звільнили місто (цікаво, від кого?), місцеві жителі активно виходять на акції протесту проти російських загарбників", - повідомляє NEXTA Live.

Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 01
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 02
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 03
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 04
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 05
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 06
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 07
Путин, проснись, ты обоссался: в Херсоні протестують проти російських окупантів 08

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Не знаю как там люди ещё держатся, наверное, это очень тяжело. Стойкости вам, херсонцы.
  • Shanna Castellanos 84782519
    РЕСПЕКТ!!!Заголовок-в точку
  • Ярослав Скрипник
    Раби в параші так не зможуть.
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