Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зараз обговорюється місце проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.

Також напрацьовується пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України. Про це Подоляк повідомив в ефірі телеканалу "24", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Подоляка, українська сторона постійно перебуває на зв'язку з представниками Росії. Країна-агресорка вже заявляє, що готова до прямого діалогу Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Зараз ми шукаємо місце і напрацьовуємо пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України, і тоді це вже буде напрацьовано, погоджено, тоді президенти вже зможуть зустрітися і опрацювати Кінцеві положення мирного договору... Я думаю, що не так вже довго нам потрібно буде до цього йти", - заявив Подоляк.

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