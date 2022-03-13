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Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк

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Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зараз обговорюється місце проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.

Також напрацьовується пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України. Про це Подоляк повідомив в ефірі телеканалу "24", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Подоляка, українська сторона постійно перебуває на зв'язку з представниками Росії. Країна-агресорка вже заявляє, що готова до прямого діалогу Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Зараз ми шукаємо місце і напрацьовуємо пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України, і тоді це вже буде напрацьовано, погоджено, тоді президенти вже зможуть зустрітися і опрацювати Кінцеві положення мирного договору... Я думаю, що не так вже довго нам потрібно буде до цього йти", - заявив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає на переговорах повного виведення військ РФ зі своєї території, - Подоляк. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Подоляк заявив що «Україна та Росія наблизилися до компромісу у переговорному процесі»,

    А також що «четвертий раунд «перемовин» відбудеться тоді коли будуть напрацьовані «юридичні формати».

    Нікого не хвилює, що він це заявив КРЕМЛІВСЬКОМУ виданню «Коммєрсант»?

    З яких пір офіційні особи воюючої країни роздають інтерв'ю державі-окупанти, що вбиває наші міста та села?
    (c)Андрій Смолій
  • шурец
    опять хотите на те же грабли наступить?????????????
  • Xatto
    "пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України" - що воно несе??? І які перемовини і ДОГОВІР з Кацапнею? Досвід нічого не вчить? Та вони тим "договором" (як і всіма попередніми) просто підітруться!!! Молодці, розумники, АНАЛітики великі!!! Дайте час москалоті підготуватись до подальшого наступу! (
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