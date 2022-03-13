Зеленський розповів президенту Польщі Дуді та прем'єру Болгарії Петкову про злочинні дії російського агресора

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Польщі Анжеєм Дудою та прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Провів перемовини з Президентом Польщі Анжеєм Дудою та та прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Повідомив про перебіг оборони , про злочинні дії російського агресора. Цінуємо допомогу, що надається, та підтримку Євросоюзу інтеграції України", -відзначається у повідомленні.

Читайте також: Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Болгарії Петковим санкційний тиск на РФ