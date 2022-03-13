Наземні війська РФ приречені на поразку в Україні, - командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі
Про це в ефірі спільного телемарафону розповів командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Вторгнення російської армії в нашу країну він назвав найбільшою помилкою глави РФ Путіна.
Військовий зазначив, що з воєнної точки зору в російської армії немає жодних наземних шансів вплинути на оборону здатність ЗСУ. Попри перегрупування в лавах окупантів і навіть незакрите небо, підкреслив Мамулашвілі, українські сили готові чинити опір за будь-якими сценаріями.
"Я реалістично ставлюся до війни, бо більшу частину свого життя провів на ній. Можу з упевненістю сказати, що зараз війська із українського боку вже готові до розвитку різних сценаріїв. А російські війська виявилися не готовими до того, що їх чекало", – наголосив він.
Скептично лідер "Грузинського легіону" ставиться й до ймовірного підсилення лав російських окупантів найманцями із Сирії та країн Африки.