Наземні війська РФ приречені на поразку в Україні, - командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі

Наземні війська РФ не здатні перемогти Україну за жодних умов, навіть попри перегрупування своїх сил і підсилювання їх найманцями з різних країн. З українського боку до цього вже готові.

Про це в ефірі спільного телемарафону розповів командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Вторгнення російської армії в нашу країну він назвав найбільшою помилкою глави РФ Путіна.

Військовий зазначив, що з воєнної точки зору в російської армії немає жодних наземних шансів вплинути на оборону здатність ЗСУ. Попри перегрупування в лавах окупантів і навіть незакрите небо, підкреслив Мамулашвілі, українські сили готові чинити опір за будь-якими сценаріями.

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"Я реалістично ставлюся до війни, бо більшу частину свого життя провів на ній. Можу з упевненістю сказати, що зараз війська із українського боку вже готові до розвитку різних сценаріїв. А російські війська виявилися не готовими до того, що їх чекало", – наголосив він.

Скептично лідер "Грузинського легіону" ставиться й до ймовірного підсилення лав російських окупантів найманцями із Сирії та країн Африки.