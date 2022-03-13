Путін під час розмови з Ердоганом заявив, що не проти зустрічі із Зеленським, - Чавушоглу

Президент Російської Федерації Володимир Путін не проти зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це голова Кремля повідомив під час телефонних переговорів з президентом Туреччини, повідомив голови МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми дбаємо про те, щоб організувати зустріч лідерів. Ще до початку війни у ​​нас були такі старання. Путін у ході телефонних переговорів з нашим президентом заявив, що не проти такої зустрічі. Українська сторона готова. Між сторонами ведуться технічні переговори в Білорусії. З іншого боку, є й старання інших каналів, які ми також підтримуємо", - заявив Чавушоглу.

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