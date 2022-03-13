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Україна не здається, ми переможемо. І це 100%, - Зеленський. ВIДЕО

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Росія втратила тисячі одиниць техніки та майже 13 тисяч загиблих військових. Це вже більше, ніж під час двох чеченських воєн.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не здається, військові не здаються. Ми будемо захищатися далі...Важливе про сьогодні. Про війну. Ми переможемо. І це 100%. Слава Україні", - зауважив глава держави.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Никто собственно и не сомневается ! Слава Украине !
  • Юрій Яцуляк
    Україна не здається. А от щодо вашої "зеленої" компашки - починають з"являтись сумніви.
  • Solsky Wasyl
    да, тепер головне на "мирних перемовинах" не облажатися. Тобто про що б ми не домовилися би з русскими, один чорт буде використано ними проти нас, це вже аксиома, тому й домовитися з ними ні про що не можна. З ними домовлятися можна коли їм гайкі тоді вони стають навпрочуд договороздатні. Але не на довго. В усіх інших випадках до сраки сірі очі.
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