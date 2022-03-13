Україна не здається, ми переможемо. І це 100%, - Зеленський. ВIДЕО
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Росія втратила тисячі одиниць техніки та майже 13 тисяч загиблих військових. Це вже більше, ніж під час двох чеченських воєн.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не здається, військові не здаються. Ми будемо захищатися далі...Важливе про сьогодні. Про війну. Ми переможемо. І це 100%. Слава Україні", - зауважив глава держави.
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