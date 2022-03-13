У Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та Зеленського: Ведеться робота делегацій, говорити про результати передчасно

У Кремлі заявили, що нібито ніколи не заперечували можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але попередньо хотіли б зрозуміти, що увійде до її порядку денного і який результат очікується.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми неодноразово говорили, що ніхто не виключає можливості зустрічі Володимира Путіна з президентом Зеленським. Але нам потрібно зрозуміти, що має стати результатом цієї зустрічі і що обговорюватиметься на ній", - сказав Пєсков у відповідь на прохання підтвердити, чи дійсно була висловлена ​​готовність російською стороною до такої зустрічі.

"Для цього ведеться робота делегацій, яку з нашого боку очолює Мединський. Про результати поки що говорити передчасно", - сказав Пєсков.

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