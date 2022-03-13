На Миколаївщині готують евакуацію з окупованих територій, - Кім

Влада Миколаївської області готує евакуацію населення з тимчасово окупованих населених пунктів, а також постачання для тих сіл, які вже звільнено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Готуємо постачання в ті села, які вже звільнено, і готуємо там (на окупованих територіях) евакуацію. Навіть не евакуацію, це звільнення з полону", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали авіаудар по Миколаєву. Унаслідок загинули дев'ять осіб, які стояли в чергах до банкомату і супермаркет.