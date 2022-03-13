Роботу зі вступу України до ЄС розпочато, - Маасікас

Робота з приєднання України до ЄС розпочалася, "крига скресла, процес пішов".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"11 березня на саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Робота щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов", - сказав Маасікас у відеозверненні на Twitter у неділю.

Посол зазначив, що члени ЄС та союзники постачають Україні зброю, але ще більше допомоги попереду. Він наголосив, що ЄС допомагає українському народу пережити цей терор.

"По-перше, ми надаємо гуманітарну підтримку: всі країни-члени ЄС зробили внесок у механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр та спальних мішків вже прибувають до України", - розповів Маасікас.

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To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU

* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 13, 2022

За його словами, по-друге, ЄС захищає тих, хто рятується від путінського терору.

"ЄС вперше активізував директиву про тимчасовий захист. Вона допоможе українцям, які прибувають до ЄС, забезпечуючи благополуччя та медичне обслуговування, доступ до ринків праці та освіти", - наголосив він.

Дипломат додав, що перший транш нової макрофінансової допомоги ЄС Україні – 300 млн євро – вже надійшов до України "і це ще не все".

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