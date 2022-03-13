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Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб

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Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб
Російські війська на підступах до Києва зі східного боку перейшли до оборони. Не виключено, що після поповнення сил буде зроблена спроба наступу на лівобережну частину.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ

Повідомляється, що противник блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль і продовжує перегрупування військ.

"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування
    А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
  • НБ
    Потрібно формувати "знищувальні загони" і виходити на полювання в Київську область зараз а не чекати на блокпостах Києва готуючи відрами пельмені і попиваючи гарячий чайок. Кацапи поряд але розпорошені по селам де грабують, вбивають і гвалтують... "Пєльмєні вам нравяться?" В горло лізуть? Я не військовий, але навіть мені видається що обрана тактика пасивного очікування "великого наступу" під залпи артилерії по пристріляним напрямкам невірна! Що там ***** казало, памятаєте? "Курочка по зьорнишку тук-тук-тук". Вони тихо винищують населення київщини...
  • Шимус
    опа залутали ышо 1 бмд 4 или 3
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