Геращенко - Кадирову: Годі відсиджуватися в підвалі в Іванкові, як щур!

Голова Чечні Рамзан Кадиров наразі може перебувати в Іванкові на Київщині.

таку гіпотезу висловив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.

Втім, офіційного підтвердження, що Кадиров нині перебуває в Україні, поки немає.

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