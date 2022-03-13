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Геращенко - Кадирову: Годі відсиджуватися в підвалі в Іванкові, як щур!

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Геращенко - Кадирову: Годі відсиджуватися в підвалі в Іванкові, як щур!
Голова Чечні Рамзан Кадиров наразі може перебувати в Іванкові на Київщині.

таку гіпотезу висловив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.

Втім, офіційного підтвердження, що Кадиров нині перебуває в Україні, поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви заганяєте мене в кут, - Кадиров

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Хорошая цель для Байрактара. Уничтожение этой Дичи потрясёт весь Кавказ, так что попытайтесь использовать шанс
  • Підлога Маккартні
    Смерть этого ******* полностью изменила бы ситуацию в Чечне. Режим бы пал и люди бы там открыли маленький, но фронт и резали бы русню им садили их на бутылки
  • Мобильный крематорий
    Представляю, что бы творилось на московии, возьми кадырку в плен.
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