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Представники РФ на перемовинах вже уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться, наші вимоги – закінчення війни та виведення окупантів, - Подоляк

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Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають пропозиції української сторони.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - зауважив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк

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Топ коментарі

  • шурец
    Они не признают международные договоры о чем можно с ними договариваться, придурок
  • wittmann1980
    Имперские твари даже на последнем издыхании будут твердить свой имперский бред. Думаю, наши это тоже хорошо понимают.
  • Andy S 89bd7d80
    Если кто не понял - оркам нужно время на мобилизацию. Никаких других причин участвовать в этих "переговорах" у них нет.
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