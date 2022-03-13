Представники РФ на перемовинах вже уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться, наші вимоги – закінчення війни та виведення окупантів, - Подоляк
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Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають пропозиції української сторони.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - зауважив Подоляк.
Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог. pic.twitter.com/SNjpI9SQLl— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022