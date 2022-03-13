Представники РФ на перемовинах вже уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться, наші вимоги – закінчення війни та виведення окупантів, - Подоляк

Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають пропозиції української сторони.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог", - зауважив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, - Подоляк