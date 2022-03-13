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ЄС засуджує викрадення окупантами мерів Мелітополя та Дніпрорудного і вважає це спробою створення в Україні незаконних держструктур, - Боррель

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного – це спроба створення незаконних державних структур.

Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері, інформує Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних державних структур у суверенній країні", - написав Боррель.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    мля
    знову стурбовані?
  • Rik Satin
    Витріть йому слину...
  • dihlofos
    Потурбувався, нещасний.
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