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Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ВІДЕО+ФОТО

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Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ВІДЕО+ФОТО
В Ірпені російськкі окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора".

Є інформація, що, заради приховування воєнних злочинів, окупантам наказують відкривати вогонь по представниках ЗМІ.

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Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений 01
Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений 02

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Топ коментарі

  • шурец
    а что вы ждали от кацапов???????????? для них это норма, полное отсутствие морали и здравого смысла
  • Павел Скиба
    подивимось на скільки великою буде стурбованість Байдена....
  • Мобильный крематорий
    Кацапы изо всех сил стараются, чтобы их ненавидели во всем цивилизованном мире. И эти старания дают успехи.
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