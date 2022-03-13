Через санкції Росія втратила доступ до 300 млрд доларів резервів, - Мінфін РФ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів РФ Антона Силуанова російському телебаченню.
"Це приблизно половина тих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько 640 млрд, близько 300 млрд резервів тепер перебувають у стані, коли ми не можемо їх використовувати", - сказав він.
За його словами, через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема боргових.
Силуанов заявив, що частина золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається домогтися від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.
"І ми бачимо, який тиск чиниться з боку західних країн на Китай із тим, аби обмежити взаємну торгівлю з Китаєм. Безумовно, чиниться тиск, аби обмежити доступ до тих резервів, які розміщені у нас в юанях", - зазначив він.