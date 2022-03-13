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Так званій "в.о. мера" Мелітополя Данильченко оголошено підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

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Так званій "в.о. мера" Мелітополя Данильченко оголошено підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора
Генеральна прокуратура повідомила про підозру ​​​​​​​у державній зраді депутатці Мелітопольської міської ради Галині Данильченко, яку російські окупанти призначили новим "мером" в тимчасово окупованому місті.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Мелітопольської міської ради за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутатка Мелітопольської міської ради на шкоду державному суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності України та інформаційній безпеці, здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.

На виконання отриманого від представників РФ завдання вона проголосила себе "виконувачкою обов’язків Мелітопольського міського голови" та активно здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної влади на території м. Мелітополь та Мелітопольського району.

Проголосивши про створення невизначеним законодавством України органу - "Комитет народных избранников", підозрювана закликала українців до його підтримання та припинення супротиву мешканців міста окупаційній владі.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Пока не начнём УНИЧТОЖАТЬ коллаборантов и предателей, ваши пидозры до жопы. "Санта-Барбару" со Штепой все прекрасно помнят
  • Lvbnhj
    Мабуть курва свідомо йде до страти...
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Андрюша Украинец
    Задуть пеной оставить в трусиках и распять.
    Понимаю что гуманно, но мы же не звери.
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