У Сербії проурядове видання поширює фейки про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"
Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання, передає Цензор.НЕТ.
До прикладу, у недільному номері "Вечерње новости" розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті.
"Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридором, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, бо неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.
У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.
Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Зокрема, "Вечерње новости" опублікували фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подали його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.
Видання раніше було державним медіа, зараз належить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.