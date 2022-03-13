Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Русский солдат - фашист и оккупант!", - протести проти проголошення т. зв. "ХНР" відбуваються в Херсоні та Каховці. Окупанти відкрили вогонь у повітря. ВIДЕО

17 50428
Російські військові почали відкривати вогонь у повітря, щоб залякати учасників акції протесту проти загарбників, яка в неділю відбувається у Херсоні.

 Прот це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний спротив".

"Росіяни відкрили вогонь у повітря для того, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення т.зв. "ХНР" в Херсоні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім того, об'єднання повідомляє про акцію протесту проти російських загарбників у Каховці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "ХНР" у Херсоні: "Це узгоджується з багатовіковою російсько-радянською традицією"

"Проти проголошення "ХНР" сьогодні протестують і жителі Каховки. На вулиці вийшло вже понад 6 тисяч осіб", - зазначають в "Інформаційному спротиві".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЛАПАТНІ КАЦАПСЬКІ СВИНІ МОЖУТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ,ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
  • Потомок Махно
    Верховний Головнокомандувач. Пане Зе!
    Те що Ви видали наказ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
    Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
    ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...

    Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!

    Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...

    "Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
    Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
    Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...

    Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
    А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ? Й так по 1000 сіл ?
    То ворог не почувався-б так "вольготно" ...

    PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
    Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
    Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
  • Saskia Jansen
    Интересное наблюдение.
    В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
    Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини