Новини • Війна

Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України

20 14780
Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід під час візиту до Румунії закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікту", – заявив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд - до Ізраїля: "Не будьте притулком для брудних грошей Путіна"

Лапід також запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Міністр додав, що разом зі США та ЄС ізраїльська влада намагається "якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • andrew_sc
    Фигасе, всего то 15 дней прошло.
  • Yuliya Andresyuk
    Но при этом продолжает принимать и отмывать грязные русские деньги
  • Петро Другий
    Чекали як справа повернеться? ну, добрий знак, ці на невдах не поставлять - перемога скоро.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини