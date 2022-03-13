Тростянець без світла, Суми з проблемами з водою, - голова ОВА розповів про стан ЖКГ Сумщини
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В атакованих росіянами містах Сумщини є проблеми з водопостачанням та електропостачанням.
Про це повідомляє телеграм канал голови ОВА Дмитра Живицького.
У місті Охтирка ТЕЦ та електропідстанція повністю зруйновані, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.
Лебедин проводить роботи, бригади "Обленерго" продовжують працювати над відновленням електропостачання в місті та районі.
Тростянець — світла немає. Орки знищили основні комунікації.
Суми — великі проблеми з водопостачанням та електропостачанням. Аварійні бригади працюють, повідомив голова ОВА.