Україну можуть прийняти до "Вишеградської групи"

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути таку можливість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі місцевого ТБ.

За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський Союз, треба розглянути питання про розширення "Вишеградської групи" за рахунок України. Зокрема тому, що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.

"Нас багато що об'єднує з нею, зокрема негативний досвід у спілкуванні з Росією", - підкреслила Чернохова.

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Зазначимо, Вишеградська група - це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена в 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.