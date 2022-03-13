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Україну можуть прийняти до "Вишеградської групи"

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Україну можуть прийняти до "Вишеградської групи"
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути таку можливість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі місцевого ТБ.

За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський Союз, треба розглянути питання про розширення "Вишеградської групи" за рахунок України. Зокрема тому, що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.

"Нас багато що об'єднує з нею, зокрема негативний досвід у спілкуванні з Росією", - підкреслила Чернохова.

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Зазначимо, Вишеградська група - це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена в 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.

Топ коментарі

  • bit kit
    Вместо мадьяр прибалтийцев, а так можно и зараз.
  • Gozzalik salonu
    Можно, но без придурочных сиярт и орбанов
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Отлично. Только вот нафига это сейчас? Ещё и в союз с мадьярами
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