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Представник РФ на перемовинах з Україною Слуцький: Є суттєвий прогрес, це може перерости у підписання документів

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Представник РФ на перемовинах з Україною Слуцький: Є суттєвий прогрес, це може перерости у підписання документів
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ, член російської делегації на російсько-українських переговорах Леонід Слуцький заявив, що бачить передумови для зближення позицій Москви та Києва на перемовинах найближчими днями.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу  RT Arabic, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якщо порівнювати позиції обох делегацій на перемовинах на самому їхньому початку і сьогодні, то ми побачимо суттєвий прогрес. За моїми особистими очікуваннями, цей прогрес може перерости найближчими днями в єдину позицію обох делегацій, у документи для підписання", - сказав Слуцький.

За словами російського парламентаря, підписання документів має, у свою чергу, знизити градус напруги.

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Топ коментарі

  • Robin Nielsen
    Когда москалям плохо , они всегда подписывают договор, которых никогда не соблюдают
  • Robin Nielsen
    Москалям нужно договор что бы перегрупуваться и пойти снова на Украину .
  • Gozzalik salonu
    Если такая мразь как Слуцкий заявляет подобное, то готовится какое то говно
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