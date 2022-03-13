Новини • Війна

Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО

8 06957
Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО
Російські спецслужби планують спецоперацію з дискредитації українців, які проживають у Російській Федерації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Цензор.НЕТ.

"Для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби рф планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають в рф.

В рамках спецоперації планується:

📍поширення закликів до українців, що живуть в рф, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО

📍надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення.
📍реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.
📍посилення пропагандистських заходів з метою роз’яснення громадянам рф безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Бородатая девочка Бабай
    Надеюсь - провокации будут с многочисленными жертвами.
  • SergTranscarpathian
    А шо такоє? Не йде мобілізація?
  • буков
    Які питання, Кремль підірвіть.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини