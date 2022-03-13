Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Цензор.НЕТ.
"Для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби рф планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають в рф.
В рамках спецоперації планується:
📍поширення закликів до українців, що живуть в рф, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами росії.
📍надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення.
📍реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.
📍посилення пропагандистських заходів з метою роз’яснення громадянам рф безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців", - йдеться у повідомленні.