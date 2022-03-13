Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО

Російські спецслужби планують спецоперацію з дискредитації українців, які проживають у Російській Федерації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Цензор.НЕТ.

"Для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби рф планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають в рф.

В рамках спецоперації планується:



📍поширення закликів до українців, що живуть в рф, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами росії.

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📍надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення.

📍реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.

📍посилення пропагандистських заходів з метою роз’яснення громадянам рф безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців", - йдеться у повідомленні.