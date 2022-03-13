Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення журналістки The New York Times Кеті Роджерс в Twitter.

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"Очевидно, що ми будемо уважно стежити за розвитком подій і реагувати відповідним чином", - заявив Салліван.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти в Ірпені застрелили американського журналіста. Ще один отримав поранення.