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Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста

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Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення журналістки The New York Times Кеті Роджерс в Twitter.

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"Очевидно, що ми будемо уважно стежити за розвитком подій і реагувати відповідним чином", - заявив Салліван.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти в Ірпені застрелили американського журналіста. Ще один отримав поранення.

Топ коментарі

  • vigo
    «Стежити»?!
    за тим, чи вб'ють ще когось?
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    это и есть результат ваших бездействий
  • Совестно за Брата
    Красная линия №12546567999...
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