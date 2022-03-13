Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії для війни в Україні
Про це повідомили в Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Центи відкриті в містах Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).
Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский", Московська обл, - зазначили в Міноборони.
Протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії.
Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю. Також підтверджено інформацію про підготовку росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні, - зазначили в Міноборони.
Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 дол. США.