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Подоляк про вбивство журналіста New York Times в Ірпені: Скільки ще США не закриватимуть небо над Україною?

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Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста видання New York Times Брента Ренауд.

Про це написав у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthonу Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною?", - написав Подоляк.

Подоляк про вбивство журналіста New York Times в Ірпені: Скільки ще США не закриватимуть небо над Україною? 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо стежити і реагувати: Радник Байдена Салліван про вбивство американського журналіста

Як повідомлялось, окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. 

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Топ коментарі

  • Валерій Стрюков
    ДЕБІЛ подляк розкажи краще про наслідки селфі з хламідією з Яворівського полігону...
  • Вася Бабулетов
    При чем тут небо??? Его пулей застрелили
  • ptn hlo 428037f7
    Хто розвалив Укроборонпром?Хто закатав купу грошей в асфальт?Хто вилучив клістрони з ППО? Столтенберг?
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