США не робитимуть винятку з санкцій проти Росії щодо її торгівлі з Іраном

США не вважають можливими переговори про винятки з санкцій проти РФ щодо її торгівлі з Іраном, заради збереження угоди щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого представника держдепу США, інформує Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не бачу можливостей рухатися кудись далі, за межі СВПД. Я думаю, можна з упевненістю стверджувати, що простору для поступок (за рамками СВПД – ІФ) немає", - наводить газета слова неназваного представника відомства.

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Він зазначив, що угода щодо СВПД була "в зоні видимості", коли Росія висунула вимоги, і переговори у Відні були поставлені на паузу минулої п'ятниці.

За словами джерела, якщо Росія продовжить наполягати на своїх вимогах найближчого тижня, Вашингтону доведеться "дуже швидко шукати альтернативний шлях".

Представник американської влади зазначив, що одним із варіантів міг бути аналог СВПД, але без участі Росії. У свою чергу The Wall Street Journal зазначає, що США та їхні партнери також могли укласти тимчасову угоду з Іраном: він міг частково призупинити роботу своєї ядерної програми в обмін на часткове пом'якшення санкцій з боку США. Проте Іран раніше постійно відкидав можливість тимчасової угоди.